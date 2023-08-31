Над Литвой прошла сильная буря: где ситуация самая сложная

"За сутки пожарные-спасатели 112 раз выезжали на места, где были повалены деревья", – сказал в четверг LRT Вайчулис.

"Было зафиксировано 105 вызовов, связанных с деревьями, упавшими на дороги, 4 - с деревьями, упавшими на автомобили, 3 - на электросамокаты", – уточнил он.

Представитель департамента не исключал, что сообщения могут поступать и 31 августа.

По его словам, больше всего вызовов было из Утенского, Каунасского и Вильнюсского районов.