31 августа 2023 г. 10:45

Над Литвой прошла сильная буря: где ситуация самая сложная

 
ELTA
Аугусте Либерите
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Audros padariniai, Delfi koliažas, nuotr. Orų entuziastai
Audros padariniai, Delfi koliažas, nuotr. Orų entuziastai

За последние сутки Департамент пожарной безопасности и спасения получил больше 110 вызовов, связанных с нанесенным бурей ущербом. По данным представителя департамента Гедрюса Вайчулиса, больше всего сообщений поступило из Утенского, Каунасского и Вильнюсского районов.

"За сутки пожарные-спасатели 112 раз выезжали на места, где были повалены деревья", – сказал в четверг LRT Вайчулис.

"Было зафиксировано 105 вызовов, связанных с деревьями, упавшими на дороги, 4 - с деревьями, упавшими на автомобили, 3 - на электросамокаты", – уточнил он.

Представитель департамента не исключал, что сообщения могут поступать и 31 августа.

По его словам, больше всего вызовов было из Утенского, Каунасского и Вильнюсского районов.

О том, что в среду в Литве прогнозируют ненастье, Департамент пожарной безопасности и спасения предупреждал еще 29 августа.

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