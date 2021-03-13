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В выходные дни над Литвой пролетят американские военные вертолеты "Черные ястребы" (Black Hawk).
JAV kariuomenės sraigtasparnis "Juodasis Vanagas“ skris virš Lietuvos (asociatyvi nuotr.)
JAV kariuomenės sraigtasparnis "Juodasis Vanagas“ skris virš Lietuvos (asociatyvi nuotr.)
© KAM

Вертолеты переводят с румынской базы ВВС на базу в Латвию, сообщает Литовская армия.

Поскольку перелет неблизкий, на территории Литвы, в Кармелаве вертолеты совершат посадку для заправки. Вертолеты в воскресенье смогут увидеть жители Каунасского района, полеты запланированы на 14 марта, чтобы снизить шум, они будут проходить в несколько этапов с 8 до 18 ч.

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