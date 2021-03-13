Вертолеты переводят с румынской базы ВВС на базу в Латвию, сообщает Литовская армия.

Поскольку перелет неблизкий, на территории Литвы, в Кармелаве вертолеты совершат посадку для заправки. Вертолеты в воскресенье смогут увидеть жители Каунасского района, полеты запланированы на 14 марта, чтобы снизить шум, они будут проходить в несколько этапов с 8 до 18 ч.