Полет над Вильнюсом состоялся в 14.30, он является частью тренировочных полетов США и союзников.

"Этим полетом наш трансатлантический партнер США еще раз показал солидарность, единство с НАТО, обязательства коллективной безопасности перед союзниками и способность оперативно реагировать на угрозы как одну из мер сдерживания", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, этот тренировочный полет показал, что Альянс демонстрирует готовность к действию по обеим сторонам Атлантики.

Такой заранее запланированный полет бомбардировщика США состоится и над Эстонией с Латвией. Он проводится не в первый раз. В этих действиях также примут участие самолеты ВВС Дании и Швеции.

С 2018 года США выполнили более 200 тренировочных полетов бомбардировщиков вместе с союзниками по НАТО в Европе, в том числе и с литовскими военными, когда полеты осуществляются над Литвой.