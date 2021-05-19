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В качестве демонстрации солидарности и единства союзников НАТО над Литвой в среду пролетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, сообщило Министерство обороны.
Virš Lietuvos praskrido JAV bombonešis B-52
Virš Lietuvos praskrido JAV bombonešis B-52
© KAM

Во второй половине дня среды он пролетел над Вильнюсским аэропортом, этот полет является частью заранее скоординированной тренировки сил США и союзников.

"Во время тренировочного полета демонстрируется солидарность и единство Альянса. США вместе с союзниками в Европе закрепляет свои обязательства по коллективной обороне и способность оперативно реагировать на угрозы в глобальном масштабе", – говорится в сообщении.

С 2018 года США с союзниками выполнили уже более 200 тренировочных полетов бомбардировщиков B-52 над странами Балтии и другими членами Альянса.

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