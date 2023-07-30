30 июля 2023 г. 09:29

Над Литвой пройдут дожди, ожидается пасмурная погода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В воскресенье днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет пасмурно, однако возможны и прояснения. Во многих районах прогнозируют осадки, местами сильные, а на юге страны ожидаются грозы.

Воздух в этот день прогреется до 20–25 градусов тепла.

В ночь на понедельник местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В понедельник днем кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов, местами возможны грозы. Воздух прогреется до 19–24 градусов. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер.

Август начнется с дождей – погоду во вторник обусловит циклон. С запада придут дождевые облака, местами прогнозируют грозы, однако будет тепло. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла и только на западе будет всего 20 градусов тепла.

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