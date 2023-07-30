Над Литвой пройдут дожди, ожидается пасмурная погода

Воздух в этот день прогреется до 20–25 градусов тепла.
В ночь на понедельник местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 12–17 градусов тепла.
В понедельник днем кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов, местами возможны грозы. Воздух прогреется до 19–24 градусов. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер.
Август начнется с дождей – погоду во вторник обусловит циклон. С запада придут дождевые облака, местами прогнозируют грозы, однако будет тепло. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла и только на западе будет всего 20 градусов тепла.