Над Литвой пройдут дожди, ожидается пасмурная погода

Воздух в этот день прогреется до 20–25 градусов тепла.

В ночь на понедельник местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В понедельник днем кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов, местами возможны грозы. Воздух прогреется до 19–24 градусов. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер.