Над Литвой пройдет зона сильных осадков, условия на дорогах будут очень сложными

В большинстве районов, в основном в южных, восточных и северных, будет идти очень сильный снег. В Жемайтии и у моря осадков будет намного меньше, чаще будет идти мокрый снег.
Мало того, утром усилится ветер до 15-19 м/с. Начнется метель. Видимость будет плохой, условия на дорогах будут сложными из-за снега, покрывшего скользкие участки. Температура во всей стране будет похожая: в Вильнюсе и Утене 1 градус мороза, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй около 0, а у моря 1 градус тепла.
В среду ночью по-прежнему будет идти снег. На северо-востоке будет идти сильный снег. Из-за порывистого ветра ожидается метель.
Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем осадков будет меньше. Опасных порывов ветра также не ожидается.
Будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В четверг снег будет идти лишь местами. Ветер успокоится, начнет снижаться температура.
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