Над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт

После обеда прогнозируют грозу. Воздух прогреется до 14–19, на западе местами до 11–13 градусов тепла.
В Вильнюсе в первой половине дня будет солнечно и без осадков, дожди начнутся после обеда. Возможны грозы. Будет около 18 градусов тепла.
В среду снова усилится зона высокого давления, поэтому осадков не ожидается, будет больше прояснений. Небольшие дожди возможны лишь местами. Западный, северо-западный ветер принесет прохладу. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами прогнозируют заморозки до 0–4 градусов, днем будет всего 9–14 градусов.
В четверг ночью вероятность дождя невелика, ветер будет слабым, поэтому снова ожидаются заморозки. Заморозки до 0–5 градусов распространятся на большую часть районов, лишь местами будет чуть выше нуля. В четверг днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть ветер северных направлений. Днем будет 10–15 градусов тепла, на северо-западе будет прохладнее.
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