Над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт: такой температуры не было давно

Вечером на литовское взморье придет холодный атмосферный фронт, увеличится облачность. В среду небольшие дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Днем все еще будет по-летнему тепло - 22–27 градусов.
В четверг ночью южный циклон уйдет, однако с запада на восток через Литву направится холодный атмосферный фронт. Облачность увеличится, прогнозируют кратковременные дожди, которые с утра охватят западные районы. Местами возможны грозы. Усилится ветер. Ночью будет 10–15 градусов тепла.
В четверг днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Днем будет 19–24 градуса тепла.
В ночь на пятницу дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 7–12, у моря 13–14 градусов выше нуля. Днем кратковременные осадки прогнозируют на большей части территории страны. Днем будет 17–22 градуса.