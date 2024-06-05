Над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт: такой температуры не было давно

Вечером на литовское взморье придет холодный атмосферный фронт, увеличится облачность. В среду небольшие дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Днем все еще будет по-летнему тепло - 22–27 градусов.

В четверг ночью южный циклон уйдет, однако с запада на восток через Литву направится холодный атмосферный фронт. Облачность увеличится, прогнозируют кратковременные дожди, которые с утра охватят западные районы. Местами возможны грозы. Усилится ветер. Ночью будет 10–15 градусов тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Днем будет 19–24 градуса тепла.