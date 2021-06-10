Над Литвой можно было наблюдать солнечное затмение

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10 июня над Литвой можно было наблюдать частное солнечное затмение. Оно длилось около двух часов: началось в 13.00 и длилось до 15.07 ч., пик пришелся на 14.04 ч., была закрыта четверть солнечного диска.
Солнечное затмение в Литве:
Максимальную фазу затмения можно было наблюдать на территории Канады, Гренландии и России
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