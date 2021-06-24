"Зрелище было действительно впечатляющим и пугающим в тот момент, когда начали летать ветки, ломались деревья и непрерывно поднимались облака пыли.

Похоже, что вчерашняя буря была всего лишь началом сегодняшней охоты на монстров", - пишет Мантас Зилицюс, автор фотографии. Он разрешил опубликовать впечатляющий кадр.