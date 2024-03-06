Национальный центр крови будет распространять железосодержащие биологические добавки

 
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ФОТО: Shutterstock
По оценкам Национального центра крови (НКЦ), примерно каждый десятый житель страны, приходящий сдавать кровь, не может этого сделать из-за дефицита железа. Чтобы увеличить число доноров крови, НЦК вводит уникальное новшество: с начала марта центр будет предоставлять добавки железосодержащие биодобавки тем, кто хотел бы сдать кровь, но не может сделать этого, сообщает МинЗдрав.

После употребления курса добавок потенциальные доноры смогут вернуться в один из филиалов Центра для повторного анализа или сдачи крови через месяц.

По данным Национального центра крови, количество людей, сдающих кровь, растет с каждым годом. В прошлом году общее число доноров составило чуть более 40 000 человек. К сожалению, по оценкам, около 10 % доноров не сдают кровь из-за дефицита железа в крови.

По словам Эдиты Урбониене, руководителя отдела организации Национального центра крови, длительность приема добавок составляет 3 месяца. Потенциальных доноров будут принимать в одном из отделений Центра для повторного тестирования или сдачи крови через месяц.

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