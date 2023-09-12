Национальный концертный зал в Вильнюсе: срок завершения работ – 2029 год, стоимость – 121 млн евро

"Все началось с того, что город не разрешил восстановить или реконструировать бывший Дом профсоюзов – было сказано, что советский бетон должен быть снят с горы Таурас. Тогда стала зарождаться идея, что могло бы появиться на его месте, а потом, в процессе общения с Министерством культуры, возникла идея, что на этом месте может появиться Национальный концертный зал", – рассказал В. Бенкунскас журналистам у здания Вильнюсского городского самоуправления (ВГС) в понедельник.

"Он восполнит большой пробел в сфере культуры, это концертный зал высокого акустического класса, с большой вместимостью, который мог бы принимать самые известные в мире оркестры и коллективы, и мог бы повысить конкурентоспособность не только Вильнюса, но и Литвы", – пояснил он.