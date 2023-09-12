Национальный концертный зал в Вильнюсе: срок завершения работ – 2029 год, стоимость – 121 млн евро

"Все началось с того, что город не разрешил восстановить или реконструировать бывший Дом профсоюзов – было сказано, что советский бетон должен быть снят с горы Таурас. Тогда стала зарождаться идея, что могло бы появиться на его месте, а потом, в процессе общения с Министерством культуры, возникла идея, что на этом месте может появиться Национальный концертный зал", – рассказал В. Бенкунскас журналистам у здания Вильнюсского городского самоуправления (ВГС) в понедельник.
"Он восполнит большой пробел в сфере культуры, это концертный зал высокого акустического класса, с большой вместимостью, который мог бы принимать самые известные в мире оркестры и коллективы, и мог бы повысить конкурентоспособность не только Вильнюса, но и Литвы", – пояснил он.
Столичный мэр отметил, что разрешение на строительство получено, а стоимость проекта пересчитана по расценкам на апрель текущего года.
"Мы пересчитали цены по расценкам на апрель этого года, и стоимость проекта на момент проведения тендера составляет 121 млн евро. Мы надеемся, что конкуренция будет высокой, это международный тендер и один из крупнейших в истории Вильнюса", – сказал мэр Вильнюса.
"Мы надеемся, что цена будет ниже, но инвестиция большая и в масштабах Вильнюса, и в масштабах государства", – заявил он.
В. Бенкунскас подчеркнул, что тендер на строительный подряд разбит таким образом, чтобы обязать подрядчика построить объект в течение пяти лет.
"Надеемся провести тендер на подряд в холодный сезон, планируем подписать договор после тендера весной, в первой половине следующего года, и немедленно начнутся подрядные работы ", – сказал глава Вильнюса.
"Надеемся на успешное завершение проекта в 2029 году, и он изменит наш город не только в национальном, но и в международном контексте", – отметил он.
Многофункциональный арт-центр будет построен по проекту испанской архитектурной студии Arquivio Architects – победительницы международного архитектурного конкурса, отмечается в пресс-релизе.