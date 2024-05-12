Национальный центр управления кризисами: серьезных инцидентов во время выборов не было

"Оценивая сегодняшние события, можно лишь констатировать, что все службы и учреждения хорошо подготовлены ко дню выборов, оперативно реагируют на сообщения любого уровня, но в то же время можно подчеркнуть, что серьезных инцидентов пока не зафиксировано", - говорится в ответе представителя НЦУК Дарюса Буты.

Напомним, что в воскресенье в Мажейкяй был снят плакат на русском языке с изображением президента России Владимира Путина.

В 13.45 ч. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяе, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.

По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.