Акция начнется с вильнюсского торгового центра Akropolis, где временный пункт вакцинирования будет работать с 11 до 16 часов.
Национальный центр крови заявил, что прививаться здесь будет быстрее и удобнее, это можно будет сделать без предварительной регистрации, а продлить ковид-паспорт можно будет на месте или в тот же день.
Далее вакцинирование в торговых центрах распространиться на другие места в Вильнюсе и другие крупные городаа - Каунас, Клайпеду, Шяуляй и Паневежис.
"По всей Литве будет около 15 торговых центров. Нам очень важен поток, важны люди", - сказал журналистам глава центра Даумантас Гутаускас.
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