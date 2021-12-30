Акция начнется с вильнюсского торгового центра Akropolis, где временный пункт вакцинирования будет работать с 11 до 16 часов.

Национальный центр крови заявил, что прививаться здесь будет быстрее и удобнее, это можно будет сделать без предварительной регистрации, а продлить ковид-паспорт можно будет на месте или в тот же день.

Далее вакцинирование в торговых центрах распространиться на другие места в Вильнюсе и другие крупные городаа - Каунас, Клайпеду, Шяуляй и Паневежис.

"По всей Литве будет около 15 торговых центров. Нам очень важен поток, важны люди", - сказал журналистам глава центра Даумантас Гутаускас.