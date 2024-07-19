Национальный центр кибернетической безопасности Литвы: сбои в сфере ИТ в пятницу не являются чем-то новым

„Это не является чем-то новым. Так случается. Мы получили большую реакцию, потому что этот сбой затронул многие и очень крупные организации в мире“, - на состоявшейся в пятницу пресс-конференции сообщил журналистам глава НЦКБ Людас Алишаускас.

Как отметил директор НЦКБ, обновления, которые внедряются в производственной среде, сначала должны быть должным образом протестированы.

„Организациям следует извлечь урок из того, как обновления внедряются и тестируются, прежде чем переводить их в производство. Прежде чем внедрять обновления, которые управляют электричеством, водой или обеспечивают другие важные услуги, их необходимо протестировать в специальной безопасной среде“, - сказал Л. Алишаускас.