Имеет ли для литовского работодателя значение язык и национальность работника? Есть ли разница в подходе и оценке компетентности русского поляка или рома и, к примеру, мигранта? Эти важные для участников рынка труда Литвы вопросы в эфире Delfi.tv мы обсуждаем с директором Департамента национальных меньшинств Литвы Видой Монтвидайте, директором Центра социальных исследований Богуславом Гружевским и председателем ромской общины Литвы, музыкантом и ресторатором Иштваном Квиком.

Ведущий - Олег Ерофеев.

Начало трансляции в 13.00.