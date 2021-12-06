aA
Социальное отчуждение и неравенство, разница в доходах разных слоев населения Литвы - проблемы, которые пандемия только усугубила. Различные исследования указывают на то, что в регионах, где проживают представители национальных меньшинств Литвы, нужно приложить еще немало усилий, чтобы произошли позитивные изменения на рынке труда. С какими проблемами сталкиваются представители нацобщин Литвы на рынке труда, сложнее ли им трудоустроится и работать?

Имеет ли для литовского работодателя значение язык и национальность работника? Есть ли разница в подходе и оценке компетентности русского поляка или рома и, к примеру, мигранта? Эти важные для участников рынка труда Литвы вопросы в эфире Delfi.tv мы обсуждаем с директором Департамента национальных меньшинств Литвы Видой Монтвидайте, директором Центра социальных исследований Богуславом Гружевским и председателем ромской общины Литвы, музыкантом и ресторатором Иштваном Квиком.

Статьи по теме:
Литовский язык в школах нацменьшинств: требуют знать в совершенстве, но не дают возможности выучить?  (101)
Всеобщая перепись населения Литвы как камень преткновения: как считать, чтобы посчитать?  (93)

Ведущий - Олег Ерофеев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Национальные меньшинства и новая власть: какие изменения ждут поляков, русских и белорусов Литвы? (693)

В ходе предвыборной гонки многие лидеры политических...

"Интеграция не подразумевает под собой ассимиляцию": Спустя 10 лет в Литве могут принять Закон о национальных меньшинствах (222)

В последнее время в Литве все чаще поднимают вопрос о...

В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве? (83)

Каким статусом обладают русский и польский языки в...

"Главное - делать лучше, а не хуже": какая модель представительства нацменьшинств действует в Литве? (38)

В Литве проживают представители свыше 150...

Дискуссия: будет ли принят новый Закон о нацменьшинствах? (10)

В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве...

TOP новостей

Рекордная инфляция в Литве только набирает обороты: зимой ждут новые сюрпризы (106)

В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это...

Как в следующем году изменятся зарплаты в Литве: у некоторых работников они снизятся (9)

У части работников зарплата "на руки" в следующем году...

В середине недели температура местами опустится до -20 градусов (5)

"Зиму в начале декабря этого года можно назвать...

Президент уточнил: дети должны получать "паспорт возможностей" и после тестирования на COVID-19 (1)

" Паспорт возможностей должен быть средством...

Национальные общины и рынок труда Литвы - компетентность или национальность, как измерить положение? (13)

Социальное отчуждение и неравенство, разница в доходах...