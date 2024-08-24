Начнется ремонт улицы Тилто в Вильнюсе: будет ограничено движение

Сейчас и асфальт и тротуары на этой улице находятся в печальном состоянии. Во время ремонта асфальт заменят гранитным покрытием, а тротуары расширят для удобства жителей. Местами улицу вымостят камнями. Во время ремонта обновят освещение улицы.

Нынешняя улица Тилто в исторических документах упоминается с XIV в. Это была дорога к вильнюсским замкам. В XVI в. недалеко от ул. Тилто свой дворец построили Радзивиллы. Говорят, что в середине XVI в. Король Польши и Великий князь литовский Сигизмунд Август по этой дороге ездил из Великокняжеского дворца во дворец Радзивиллов к Барбаре Радзивилл. Дворцы разделял канал, через него был построен мост – он и дал название улице. Дворец Радзивиллов не сохранился – он был заброшен в XVIII в., а в 1828 г. продан и снесен.