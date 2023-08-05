Начинаются учения в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил Литвы

Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие различных родов войск, которые будут тренироваться как на полигонах, так и в гражданских районах, по дорогам Литовской Республики возможно передвижение военной техники.

В настоящее время проводятся учения "Королевский удар 2023" гусарского батальона им. Короля Миндаугаса Пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный Волк), в которых принимают участие около 600 военнослужащих и боевая техника. Ежегодно во время учений город Паневежис и Паневежский район объявляются учебной территорией для имитации боевых действий.