Начинаются учения в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил Литвы

Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие различных родов войск, которые будут тренироваться как на полигонах, так и в гражданских районах, по дорогам Литовской Республики возможно передвижение военной техники.
В настоящее время проводятся учения "Королевский удар 2023" гусарского батальона им. Короля Миндаугаса Пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный Волк), в которых принимают участие около 600 военнослужащих и боевая техника. Ежегодно во время учений город Паневежис и Паневежский район объявляются учебной территорией для имитации боевых действий.
Сценарий учений каждый раз незначительно меняется, но основная цель остается прежней – умение контролировать ситуацию с безопасностью, отработка межведомственного взаимодействия и взаимодействия со всеми подразделениями-участниками учений – со всем воинским формированием города Паневежис.