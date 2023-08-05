05 августа 2023 г. 12:30

Начинаются учения в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Вооруженные силы Литвы сообщают о начале учений в рамках проверки боевой готовности, цель которых – улучшение взаимодействия воинских подразделений, отработка передислокации из мест постоянной дислокации в районы операций и выполнения поставленных задач, а также практическая проверка взаимодействия между различными подразделениями и другими учреждения.

Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие различных родов войск, которые будут тренироваться как на полигонах, так и в гражданских районах, по дорогам Литовской Республики возможно передвижение военной техники.

В настоящее время проводятся учения "Королевский удар 2023" гусарского батальона им. Короля Миндаугаса Пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный Волк), в которых принимают участие около 600 военнослужащих и боевая техника. Ежегодно во время учений город Паневежис и Паневежский район объявляются учебной территорией для имитации боевых действий.

Сценарий учений каждый раз незначительно меняется, но основная цель остается прежней – умение контролировать ситуацию с безопасностью, отработка межведомственного взаимодействия и взаимодействия со всеми подразделениями-участниками учений – со всем воинским формированием города Паневежис.

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