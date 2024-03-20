Начинаются работы: обновляют магистраль Вильнюс–Каунас

 
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Greitkelis Vilnius - Kaunas
Greitkelis Vilnius - Kaunas
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

Via Lietuva (ранее – Литовская дирекция автомобильных дорог) второй год подряд особое внимание уделяет улучшению дорог и ремонту дорожного покрытия на автомагистрали Вильнюс–Каунас–Клайпеда. В этом году планируется обновить 23 км этой дороги. Работы планируют завершить осенью 2024 года, пишет портал madeinvilnius.lt.

В этом году работы проведут на 7 участках. На шести работы начнутся в конце марта-начале апреля, а на последнем - в начале лета.

В прошлом году отремонтировали 14 км дороги Вильнюс-Клайпеда.

"Кроме того, на магистрали A1 в этом году закончится строительство моста А.Мишкиниса через Нерис в Каунасе и начнется реконструкция моста через Круну", – сказал вице-министр транспорта Юлюс Скачкаускас.

По словам главы Via Lietuva Марюса Швайкаускаса, жители хотят, чтобы поездка была удобной и безопасной. Цель Via Lietuva – сделать все необходимое для этого. Работы начнутся ранней весной, они запланированы так, чтобы не затянулись до следующего года.

Участки:

На пути из Вильнюса к морю приведут в порядок участки от Грабуцишкес до Неверониса (83,427–87,14 и 87,66–89 км). Работы начнутся в конце марта.

На участке от Антакальниса до Румшишкес (70,935–80,51 км) (работы начнутся в конце июня).

На пути со взморья в Вильнюс - от Папарчай до Саусине (107,254–108,66 и 108,71–111,614 км (км от Вильнюса).

За Жежмаряй в сторону Электренай (57,231–58,3 и 58,6–61,511 км (км от Вильнюса).

На участках, где будут проходить работы, скорость ограничат до 70 км/ч.

Ремонтные работы будут проводить и на пути в Ригу - на дороге Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград. Отремонтируют около 5 км (27,026–32,001 км).

В начале марта работы были начаты и на магистральной дороге Вильнюс–Утена – приведут в порядок около 30 км дороги от Молетай до Утены.

Интенсивные работы проходят и на дороге Via Baltica. В 2023 г. было реконструировано 12,5 км дороги Via Baltica. В этом году планируется начать работы на последнем участке перед границей с Польшей. 40 км этой дороги планируют отремонтировать в 2025 г.

Всего в прошлом году Via Lietuva обновила почти 30 км магистральных дорог.

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