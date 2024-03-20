Начинаются работы: обновляют магистраль Вильнюс–Каунас

В этом году работы проведут на 7 участках. На шести работы начнутся в конце марта-начале апреля, а на последнем - в начале лета.
В прошлом году отремонтировали 14 км дороги Вильнюс-Клайпеда.
"Кроме того, на магистрали A1 в этом году закончится строительство моста А.Мишкиниса через Нерис в Каунасе и начнется реконструкция моста через Круну", – сказал вице-министр транспорта Юлюс Скачкаускас.
По словам главы Via Lietuva Марюса Швайкаускаса, жители хотят, чтобы поездка была удобной и безопасной. Цель Via Lietuva – сделать все необходимое для этого. Работы начнутся ранней весной, они запланированы так, чтобы не затянулись до следующего года.
Участки:
На пути из Вильнюса к морю приведут в порядок участки от Грабуцишкес до Неверониса (83,427–87,14 и 87,66–89 км). Работы начнутся в конце марта.
На участке от Антакальниса до Румшишкес (70,935–80,51 км) (работы начнутся в конце июня).
На пути со взморья в Вильнюс - от Папарчай до Саусине (107,254–108,66 и 108,71–111,614 км (км от Вильнюса).
За Жежмаряй в сторону Электренай (57,231–58,3 и 58,6–61,511 км (км от Вильнюса).
На участках, где будут проходить работы, скорость ограничат до 70 км/ч.
Ремонтные работы будут проводить и на пути в Ригу - на дороге Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград. Отремонтируют около 5 км (27,026–32,001 км).
В начале марта работы были начаты и на магистральной дороге Вильнюс–Утена – приведут в порядок около 30 км дороги от Молетай до Утены.
Интенсивные работы проходят и на дороге Via Baltica. В 2023 г. было реконструировано 12,5 км дороги Via Baltica. В этом году планируется начать работы на последнем участке перед границей с Польшей. 40 км этой дороги планируют отремонтировать в 2025 г.
Всего в прошлом году Via Lietuva обновила почти 30 км магистральных дорог.