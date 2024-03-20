Начинаются работы: обновляют магистраль Вильнюс–Каунас

В этом году работы проведут на 7 участках. На шести работы начнутся в конце марта-начале апреля, а на последнем - в начале лета.

В прошлом году отремонтировали 14 км дороги Вильнюс-Клайпеда.

"Кроме того, на магистрали A1 в этом году закончится строительство моста А.Мишкиниса через Нерис в Каунасе и начнется реконструкция моста через Круну", – сказал вице-министр транспорта Юлюс Скачкаускас.

По словам главы Via Lietuva Марюса Швайкаускаса, жители хотят, чтобы поездка была удобной и безопасной. Цель Via Lietuva – сделать все необходимое для этого. Работы начнутся ранней весной, они запланированы так, чтобы не затянулись до следующего года.

Участки:

На пути из Вильнюса к морю приведут в порядок участки от Грабуцишкес до Неверониса (83,427–87,14 и 87,66–89 км). Работы начнутся в конце марта.

На участке от Антакальниса до Румшишкес (70,935–80,51 км) (работы начнутся в конце июня).