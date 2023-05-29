Сообщается, что до 2 июня пройдут командно-штабные учения ротных тактических групп, а 2-4 июня в районе зоны ответственности добровольческих сил пройдут полевые тактические учения – в светлое и темное время суток вооруженные бойцы будут передвигаться в пешем порядке или на гражданском и военном транспорте с использованием имитационных боеприпасов, взрывчатых пакетов и дымовых шашек.

В этих учениях вместе с добровольцами 2-ого отряда ДСО участка им. Дарюса и Гиренаса примут участие военнослужащие британского полка рейнджеров, подразделений Пенсильванской национальной гвардии США и Норвежского ополчения, а также представители Польских территориальных сил обороны. Учения Добровольческих сил проводятся более шести лет в зоне ответственности конкретного отряда: во время учений добровольцы отрабатывают навыки по координированию совместных действий, планированию и ведению боевых действий, повышают уровень боевой подготовки.