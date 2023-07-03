Начинается важнейший этап: просьба к жителям и гостям Вильнюса перед саммитом НАТО

Первый заместитель Службы охраны руководства Паулюс Немира сказал, что похожего мероприятия в Литве ранее не было.
"Всего планируется, что прибудет 48 делегаций, в них будет около 2400 членов. В их числе - главы 40 стран. Во время саммита будут охранять не только глав стран, но и как минимум 150 других политиков высокого ранга", – сказал Немира.
По его словам, делегации будут обслуживать 800 транспортных средств. "Это серьезный вызов в плане логистики, надо урегулировать все потоки так, чтобы это минимально сказалось на жизни горожан", – продолжил он.
СОР начала подготовку к этому мероприятию еще в ноябре 2021 года. Сейчас этап планирования успешно завершен.
"Проводят последние курсы, инструктажи, переходим к этапу выполнения операции. Согласно подсчетам, за безопасность будут отвечать 12 000 сотрудников и военных", – заметил Немира.
Он подчеркнул, что вильнюсцев и гостей города 10–12 июля просят терпения и понимания, если возникнут проблемы с сообщением.
Представитель ЛС полковник-лейтенант Лютаурас Багочюнас сказал, что армия выделит 3000 военных для обеспечения безопасности мероприятия.
"Приедет также около 1000 военных НАТО, которые также помогут в обеспечении безопасности, будут работать вместе с армией и другими службами, отвечающими за безопасность", – заметил он.
Военные обеспечат безопасность и помогут другим службам.
Багочюнас сказал, что во время саммита военных можно будет увидеть не только в Вильнюсе. "Они будут обеспечивать безопасность критических объектов, важной инфраструктуры, мостов, виадуков. Будут поддерживать другие службы, заниматься поиском взрывчатки, будут охранять воздушное пространство и наблюдать за ним. Кроме того, военные будут управлять автомобилями делегаций, выполнять другие специфические задачи", – сказал он, заметив, что военные будут вооружены.
"Поэтому просим всех сотрудничать, военные будут выполнять свои задачи строго по уставу, профессионально. Если все будем вести себя ответственно, это будет способствовать слаженному обеспечению безопасности", – отметил Багочюнас.
Представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис сказал, что полиция будет работать в четырех направлениях.
"Два из них будут малозаметны: это работа антитеррористического отряда "Арас" и Литовского бюро криминальной полицииmi. Два других – это сопровождение делегаций и поддержание общественного порядка и безопасности движения около мест проведения мероприятий и во всем Вильнюсе", – сказал он. В этом будут участвовать 1000-1500 полицейских.
"Полицейские съедутся со всей Литвы. Кроме того, хочу информировать, что будут работать коллеги из Латвии и , они будут выполнять определенные задачи по поддержанию общественного порядка.
Жители не должны удивляться, если полицейский не будет говорить по-литовски и будут не в литовской униформе.С ними всегда будет хотя бы один местный страж порядка", – сказал Акелайтис.
Он напомнил, что горожан и гостей города ждут разные неудобства, поэтому призвал следить за информацией Вильнюсского муниципалитета, который информирует об ограничениях в городе.
Акелайтис призвал участников движения соблюдать максимальную безопасность на дорогах.
"Я говорю не только о водителях, но и о пешеходах, велосипедистах, самокатчиках – если слышите сирены, видите транспорт с мигалками – соблюдайте требования безопасности. Водители должны уступать путь – чтобы не мешать движению", – напомнил он.
Еще одна просьба - если вы заметили странного человека, вещь или сверток – смело звоните по номеру 112 или сообщайте полицейскому, которого увидите поблизости.
Любопытным горожанам Акелайтис рекомендует не использовать бинокли, если они будут смотреть в окно.
Тем, кто собирается идти в центр города, рекомендуется носить с собой меньше вещей, поскольку будет проводиться досмотр.
Представитель СООГ Антанас Монтвидас напомнил, что правительство приняло решение с 8 ч. 7 июля до 8 ч. 13 июля вернуть обязательные проверки на внутренних границах Литвы со странами ЕС.
При пересечении этих пунктов граждане и другие люди должны предъявить действующее удостоверение личности.
Он заметил, что пограничникам будет помогать полиция, таможня, Департамент охраны природы, а также коллеги из Латвии и Польши.