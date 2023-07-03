Начинается важнейший этап: просьба к жителям и гостям Вильнюса перед саммитом НАТО

Он подчеркнул, что вильнюсцев и гостей города 10–12 июля просят терпения и понимания, если возникнут проблемы с сообщением.

"Проводят последние курсы, инструктажи, переходим к этапу выполнения операции. Согласно подсчетам, за безопасность будут отвечать 12 000 сотрудников и военных", – заметил Немира.

СОР начала подготовку к этому мероприятию еще в ноябре 2021 года. Сейчас этап планирования успешно завершен.

По его словам, делегации будут обслуживать 800 транспортных средств. "Это серьезный вызов в плане логистики, надо урегулировать все потоки так, чтобы это минимально сказалось на жизни горожан", – продолжил он.

"Всего планируется, что прибудет 48 делегаций, в них будет около 2400 членов. В их числе - главы 40 стран. Во время саммита будут охранять не только глав стран, но и как минимум 150 других политиков высокого ранга", – сказал Немира.

Первый заместитель Службы охраны руководства Паулюс Немира сказал, что похожего мероприятия в Литве ранее не было.

Представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис сказал, что полиция будет работать в четырех направлениях.

"Поэтому просим всех сотрудничать, военные будут выполнять свои задачи строго по уставу, профессионально. Если все будем вести себя ответственно, это будет способствовать слаженному обеспечению безопасности", – отметил Багочюнас.

Багочюнас сказал, что во время саммита военных можно будет увидеть не только в Вильнюсе. "Они будут обеспечивать безопасность критических объектов, важной инфраструктуры, мостов, виадуков. Будут поддерживать другие службы, заниматься поиском взрывчатки, будут охранять воздушное пространство и наблюдать за ним. Кроме того, военные будут управлять автомобилями делегаций, выполнять другие специфические задачи", – сказал он, заметив, что военные будут вооружены.

"Приедет также около 1000 военных НАТО, которые также помогут в обеспечении безопасности, будут работать вместе с армией и другими службами, отвечающими за безопасность", – заметил он.

"Два из них будут малозаметны: это работа антитеррористического отряда "Арас" и Литовского бюро криминальной полицииmi. Два других – это сопровождение делегаций и поддержание общественного порядка и безопасности движения около мест проведения мероприятий и во всем Вильнюсе", – сказал он. В этом будут участвовать 1000-1500 полицейских.

"Полицейские съедутся со всей Литвы. Кроме того, хочу информировать, что будут работать коллеги из Латвии и , они будут выполнять определенные задачи по поддержанию общественного порядка.

Жители не должны удивляться, если полицейский не будет говорить по-литовски и будут не в литовской униформе.С ними всегда будет хотя бы один местный страж порядка", – сказал Акелайтис.

Он напомнил, что горожан и гостей города ждут разные неудобства, поэтому призвал следить за информацией Вильнюсского муниципалитета, который информирует об ограничениях в городе.

Акелайтис призвал участников движения соблюдать максимальную безопасность на дорогах.