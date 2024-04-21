Начинается сезон шашлыков — как обеспечить безопасность продуктов

С наступлением тепла все больше людей хотят провести время на свежем воздухе, разнообразить свои кулинарные будни и приготовить пищу на гриле, которым давно не пользовались. Однако важно помнить, что при приготовлении пищи на открытом огне необходимо знать важнейшие правила безопасности, которые помогут сохранить ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Эксперты Продовольственно-ветеринарной службы делятся своими главными советами для шашлычного сезона.