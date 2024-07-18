Начинается реконструкция одной из важнейших улиц Старого города Вильнюса

Проект приведения в порядок ул. Базилиёну будет согласован с Департаментом культурного наследия. Сейчас готовят технический проект и проведение археологических исследований. Планируется, что технический проект будет готов к началу 2026 г. Во второй половине 2026 года начнется ремонт.

Ул. Базилиёну соединяет рынок Галес с Воротами зари. Это место входит в состав территории культурного наследия ЮНЕСКО, ценность улицы – сама дорога и брусчатка.

Во время реновации брусчатка будет сохранена. В этом месте обновят водопроводные трубы, канализационные трубы, систему отопления.