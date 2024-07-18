2024.07.18 10:46

Начинается реконструкция одной из важнейших улиц Старого города Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Evaldo Čingos nuotr.
Evaldo Čingos nuotr.

Вильнюсский муниципалитет продолжает обновление улиц Старого города. В этом году приведут в порядок тротуары на улицах Субачаус, Паупё, В.Шопено, Вингрю, Жигиманту, Т.Косцюшкос, Сейну, М.Даукшос, Аушрос Варту, части ул. Пилимо. В следующем году начнут приводить в порядок ул. Траку, Барборос Радвилайтес и Майронё. Готовится и проект приведения в порядок ул. Базилиёну, пишет портал madeinvilnius.lt

Проект приведения в порядок ул. Базилиёну будет согласован с Департаментом культурного наследия. Сейчас готовят технический проект и проведение археологических исследований. Планируется, что технический проект будет готов к началу 2026 г. Во второй половине 2026 года начнется ремонт.

Ул. Базилиёну соединяет рынок Галес с Воротами зари. Это место входит в состав территории культурного наследия ЮНЕСКО, ценность улицы – сама дорога и брусчатка.

Во время реновации брусчатка будет сохранена. В этом месте обновят водопроводные трубы, канализационные трубы, систему отопления.

Дождевая канализация оборудована только на перекрестке ул. Базилиёну, Аушрос Варту и Даукшос., поэтому во время ливней там образуются лужи. Планируется оборудование дождевой канализации и в других местах.

Приведут в порядок автостоянку напротив здания на ул. Базилиёну, 3A, и сквер Васов (Вазов, шведской династии).

Ул. Базилиёну раньше называлась Пилимо, Арклю, В.Яценявичюса.

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