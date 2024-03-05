Начинается реконструкция Клайпедского маяка — одного из старейших маяков на побережье Балтийского моря

Ремонту подлежит весь маяк, как внутри, так и снаружи, поскольку последний ремонт проводился 28 лет назад, а это значит, что стены потрескались, лестницы износились и т.д. Погодные условия имеют решающее значение для капитального ремонта, поэтому сначала будут проведены внутренние работы, и только когда потеплеет, перейдут к наружным.

Экспертные исследования показали, что стены здания потрескались и в них скапливается влага, поэтому ремонт будет проводиться с использованием особого вида штукатурки, чтобы удалить лишнюю влагу из стен здания. Также будет отремонтирована надстройка маяка, обновлена северная стрелка, раскрыт карниз башни и отремонтирована металлическая лестница внутри.