Начинается последний месяц лета: первые дни порадуют погодой

Местами, в основном на северо-востоке Литвы, пройдут небольшие дожди. Там же возможны грозы. Будет дуть западный ветер скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Будет 21–26 градусов тепла.

В пятницу ночью на западе Литвы будет малооблачно, а на востоке до полуночи все еще ожидается облачная погода, позже облака рассеются. Местами в первые часы ночи на востоке возможны небольшие дожди. Ночью будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.

В пятницу днем также местами пройдет небольшой дождь, наибольшая вероятность осадков будет на севере страны. Местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, скорость ветра 6–11 м/с. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.