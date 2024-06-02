Начинается планирование проекта Клайпедского южной объездной дороги

Южная объездная дорога является важным связующим звеном не только между портом и городом, но и имеет большое значение в контексте военной мобильности. Он соединит уличную сеть города Клайпеда и территорию Клайпедского государственного морского порта с национальной дорогой № 141 Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда, а через нее - с другими дорогами трансъевропейской сети.
Участок Клайпедского южной объездной дороги длиной 6,8 км включен в перечень участков транспортного коридора Восток-Запад в Литве и классифицируется как проект особой государственной важности.
План развития инженерной инфраструктуры предусматривает размещение объектов инженерной инфраструктуры и меры по их использованию и охране, а также по использованию и охране прилегающих территорий. Контроль за реализацией плана будет осуществлять Министерство транспорта и коммуникаций.
При реализации проекта строительства Южной объездной дороги Клайпеды будет использована модель государственно-частного партнерства. В настоящее время АО ,,Via Lietuva» проводит подготовительные работы, начаты консультации с участниками рынка о возможности подготовки инвестиционного проекта.
Решение о реализации данного проекта будет принято только после подготовки инвестиционного проекта, в котором будут оценены и обоснованы возможные альтернативы на основе аналитических методов, установленных Центральным агентством по управлению проектами, включая другие необходимые элементы (финансовый анализ, финансовые показатели, социально-экономические выгоды и т.д.).