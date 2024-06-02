Начинается планирование проекта Клайпедского южной объездной дороги

Южная объездная дорога является важным связующим звеном не только между портом и городом, но и имеет большое значение в контексте военной мобильности. Он соединит уличную сеть города Клайпеда и территорию Клайпедского государственного морского порта с национальной дорогой № 141 Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда, а через нее - с другими дорогами трансъевропейской сети.

Участок Клайпедского южной объездной дороги длиной 6,8 км включен в перечень участков транспортного коридора Восток-Запад в Литве и классифицируется как проект особой государственной важности.