"Сегодня первые 40 мигрантов прибудут в новый оборудованный лагерь в Рукле", – сказала во вторник в интервью LRT министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Она также планирует посетить Руклу, где осмотрит новый лагерь и условия проживания для мигрантов.

В оборудованном там лагере поселят около 400 человек, они обоснуются в контейнерных домах, похожих на те, которые сейчас установлены в лагере мигрантов Медининкай, сообщил BNS советник министерства социальной защиты и труда по связям с общественностью Томас Каваляускас. Это будут семьи с детьми, пожилые люди, представители прочих уязвимых групп.

"Мне кажется, что мы действительно должны понять, что в такую погоду, и при таких условиях большая часть уязвимых групп еще живет на заставах, в палатках, которые стоят не на чем-то, а на траве, и там действительно мокро, холодно, люди не должны жить в таких условиях, не важно как они попали на территорию Литвы", – подчеркнула министр.

Она выразила надежду на то, что через несколько недель завершится переселение всех запланированных лиц.

В Рукле мигрантов поселят в расширенном Центре приема беженцев, где до сих пор жили 300 человек.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. По словам министра, количество оставшихся в Литве мигрантов сейчас не достигает 4 тысяч. Более половины из них, по данным министерства, это лица из уязвимых групп: семьи с детьми, люди с недугом.

Еще около 400-500 мигрантов планируется поселить в вильнюсском микрорайоне Науининкай, туда их начнут переселять уже на следующей неделе.

Министерство еще ищет места для расселения оставшихся лиц.