Начинается отопительный сезон в Игналинском, Пасвальском и Зарасайском самоуправлениях

Как сообщает Игналинское самоуправление, мэр Лаймутис Рагайшис подписал указ об объявлении начала отопительного сезона 2023-2024 гг. с 12 октября.
Сообщается, что с 12 октября не придется мерзнуть и жителям Пасвальского районного самоуправления. Как указывает самоуправление, с началом отопительного сезона, при наличии технической возможности и после согласования с теплоснабжающей организацией, жители сами могут принять решение о начале отопления своих домов.
С четверга отопительный сезон начинает и Зарасайское районное самоуправление. Решение об объявлении начала отопительного сезона принято с учетом фактической температуры на улице, когда три дня подряд она фиксировалась ниже 10 градусов тепла.
Как сообщает Зарасайское районное самоуправление, отопление будет подключено во всех образовательных, общественных, бюджетных учреждениях, а также в управляемых муниципалитетом предприятиях и многоквартирных домах.
В среду отопительный сезон начался и в Утенском районе
В среду мэр Утенского района подписал указ, согласно которому отопительный сезон 2023-2024 гг. в образовательных, медицинских и социальных учреждениях этого самоуправления начался 11 октября.
В других зданиях учреждений Утенского районного самоуправления он начинается с понедельника, 16 октября.