Начинается отопительный сезон в Игналинском, Пасвальском и Зарасайском самоуправлениях

Как сообщает Игналинское самоуправление, мэр Лаймутис Рагайшис подписал указ об объявлении начала отопительного сезона 2023-2024 гг. с 12 октября.

Сообщается, что с 12 октября не придется мерзнуть и жителям Пасвальского районного самоуправления. Как указывает самоуправление, с началом отопительного сезона, при наличии технической возможности и после согласования с теплоснабжающей организацией, жители сами могут принять решение о начале отопления своих домов.

С четверга отопительный сезон начинает и Зарасайское районное самоуправление. Решение об объявлении начала отопительного сезона принято с учетом фактической температуры на улице, когда три дня подряд она фиксировалась ниже 10 градусов тепла.

Как сообщает Зарасайское районное самоуправление, отопление будет подключено во всех образовательных, общественных, бюджетных учреждениях, а также в управляемых муниципалитетом предприятиях и многоквартирных домах.

В среду отопительный сезон начался и в Утенском районе