Начинается новая миссия Frontex на границе Литвы с Беларусью

По словам главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, новая операции "Гибкая оперативная деятельность", (англ. Flexible Operational Activities) будет проводиться до конца января.
В новой миссии Frontex на границе Литвы должны участвовать около пятидесяти пограничников ЕС. До сих пор их было более 100.
Сокращённые по количеству силы будут работать в связи с некоторым улучшением ситуации на границе.
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4 тыс. мигрантов. В связи с этим в стране сначала была введена экстремальная ситуация, а в конце ноября с ухудшением положения ввели и чрезвычайную ситуацию на приграничных территориях.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.
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