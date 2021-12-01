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Во вторник Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, завершившее свою Операцию быстрого реагирования на границе, которая длилась четыре с половиной месяца, начинает новую миссию.
Начинается новая миссия Frontex на границе Литвы с Беларусью
© DELFI / Orestas Gurevičius

По словам главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, новая операции "Гибкая оперативная деятельность", (англ. Flexible Operational Activities) будет проводиться до конца января.

В новой миссии Frontex на границе Литвы должны участвовать около пятидесяти пограничников ЕС. До сих пор их было более 100.

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Сокращённые по количеству силы будут работать в связи с некоторым улучшением ситуации на границе.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4 тыс. мигрантов. В связи с этим в стране сначала была введена экстремальная ситуация, а в конце ноября с ухудшением положения ввели и чрезвычайную ситуацию на приграничных территориях.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

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