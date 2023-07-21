Начинается главное событие лета на море: Праздник моря обещает много сюрпризов

Мероприятия начались еще накануне

Традиционная ярмарка Праздника моря стартует уже в полдень пятницы – с 12 часов можно будет приобрести не только вкусные литовские продукты, но и зарубежные лакомства. На Праздник моря съехались торговцы не только со всей Литвы, но и из соседних стран.

Тем, кто хочет посетить чуть ли не все мероприятия Праздника моря точно будет чем заняться – в этом году празднование началось еще накануне с конкурса воздушных гимнастов. На Праздника моря можно увидеть море музыкальных представлений, пленэрную живопись и другие культурные мероприятия.

Интрига Ауримаса Валуявичюса и звезды сцены

Один из самых ожидаемых гостей Праздника моря - Ауримас Валуявичюс, уже ставший любимцем народа и, без сомнения, героем, представит на Празднике моря очередную интригу: "Не буду раскрывать, какую именно, но вечером он приглашает вас на разговор и расскажет о своих путешествиях, планах, идеях и обо всем остальном", - говорит журналист Delfi.