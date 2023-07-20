Начато строительство Национального стадиона: к концу года планируется установить фундамент

"Мы понимаем, почему жители шутят, указывая такое название стадиона, но реальная работа скоро опровергнет эту фразу – строительство Национального стадиона и всего многофункционального комплекса должно быть завершено в 2025 году", - заявил специалист по связям с общественностью Отдела маркетинга и коммуникации самоуправления Г. Грубинскас.

Представитель Вильнюсского самоуправления утверждает, что понимает шутку жителей, указывая такое название стадиона, но, по его словам, реальные работы опровергнут эту фразу.

На прошлой неделе на картах Google на месте будущего Национального стадиона можно было увидеть ироничную надпись "Стадион, который никогда не будет построен". Правда, на этой неделе надпись уже удалили.

Он подчеркнул, что Вильнюсское городское самоуправление не принимает и не реализует решения о выполнении договора, а только контролирует ход процесса и окончательный результат договора концессии.

"Начаты работы по строительству Национального стадиона: уже заложено 14 тестовых свай, в этом году ожидается закладка фундамента стадиона", - сообщил Elta Г. Грубинскас.

В конце мая было выдано разрешение на строительство проекта Вильнюсского многофункционального комплекса в Шяшкине. Работы по строительству национального стадиона, как и всего многофункционального комплекса, должны быть завершены в 2025 году. Проект осуществляет концессионер ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas (Вильнюсский многофункциональный комплекс).

Национальный стадион будет иметь три надземных этажа и помещения в цокольном этаже. На цокольном этаже здания разместятся спортивный музей, помещения для игроков и зона для СМИ. На первом этаже разместятся обычные и VIP-зоны для зрителей, а также коммерческая зона, где зрителей будут обслуживать различные заведения общественного питания. Продолжение VIP-зоны разместится на втором этаже здания, а вспомогательные и административные помещения разместятся на третьем этаже. Общая площадь стадиона –15,9 тыс. квадратных метров.