Начато расследование в связи с уничтожением векового дуба в Вильнюсе

Напомним, что 20 мая, в Вильнюсе, на ул. Цейкиню, на принадлежащем юридическому лицу участке, как подозревают, незаконно был спилен вековой дуб. Такие действия нанесли значительный ущерб интересам жителей.

Согласно УК, за такие действия грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.