Начато расследование в связи с уничтожением векового дуба в Вильнюсе

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Прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры получили заявление мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса в связи с незаконным спиливанием дуба в городе и начали расследование по 1 ч. 294 ст. Уголовного кодекса ЛР (самоуправство).
Напомним, что 20 мая, в Вильнюсе, на ул. Цейкиню, на принадлежащем юридическому лицу участке, как подозревают, незаконно был спилен вековой дуб. Такие действия нанесли значительный ущерб интересам жителей.
Согласно УК, за такие действия грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.
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