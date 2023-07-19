Начато расследование по факту строительства дома Жемайтайтиса на ул. Лауру

По сообщению прокуратуры, расследование было начато после получения заявления мэра Вильнюсского городского самоуправления, в котором содержится просьба провести проверку действий и решений, в соответствии с которыми на земельном участке по улице Лауру было построено жилое здание, на предмет их законности и соответствия требованиям нормативно-правовых актов и общественного интереса.

Заместитель главного прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры Лютаурас Рудзявичюс, изучив информацию, изложенную в заявлении столичного мэра, принял решение о начале досудебного расследования по подозрению в злоупотреблениях, сообщает прокуратура.

ELTA напоминает, что в среду Вильнюсское городское самоуправление признало, что разрешение горсовета на строительство принадлежащего Р. Жемайтайтису дома в Вильнюсе недалеко от Нерис не должно было выдаваться, поэтому самоуправление приняло решение обратиться в прокуратуру по поводу выданного разрешения, сообщил портал Delfi.