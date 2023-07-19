Начато расследование по факту строительства дома Жемайтайтиса на ул. Лауру

По сообщению прокуратуры, расследование было начато после получения заявления мэра Вильнюсского городского самоуправления, в котором содержится просьба провести проверку действий и решений, в соответствии с которыми на земельном участке по улице Лауру было построено жилое здание, на предмет их законности и соответствия требованиям нормативно-правовых актов и общественного интереса.
Заместитель главного прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры Лютаурас Рудзявичюс, изучив информацию, изложенную в заявлении столичного мэра, принял решение о начале досудебного расследования по подозрению в злоупотреблениях, сообщает прокуратура.
ELTA напоминает, что в среду Вильнюсское городское самоуправление признало, что разрешение горсовета на строительство принадлежащего Р. Жемайтайтису дома в Вильнюсе недалеко от Нерис не должно было выдаваться, поэтому самоуправление приняло решение обратиться в прокуратуру по поводу выданного разрешения, сообщил портал Delfi.
Разрешение было выдано восемь лет назад. Р. Жемайтайтис приобрел участок возле квартала Лауру в 2015 году. По сведениям Центра регистраций, парламентарий приобрел участок у бывшего однопартийца, тогдашнего члена партии "Порядок и справедливость", Владаса Кайновайтиса.
Р. Жемайтайтис приобрел участок после того, как В. Кайновайтис получил разрешение на строительство. Это разрешение бизнесмену было выдано Вильнюсским городским самоуправлением в апреле 2015 года.
Однако принадлежащий Р. Жемайтайтису участок на улице Лауру как в 2015 г., так и в настоящее время попадает в 1-ую водосборную охранную зону строгого режима. Согласно законодательству, в такой зоне "запрещена любая деятельность, не связанная непосредственно с забором, улучшением качества и подачей подземных вод".
Во вторник депутат Р. Жемайтайтис заявил порталу Delfi, что приобрел участок не только с разрешением, но и со зданием. Депутат Сейма заявил, что в случае приказа о сносе дома он потребует, чтобы выдавшее разрешение Вильнюсское городское самоуправление возместило убытки.