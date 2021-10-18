Согласно сообщению, организатор митинга у здания парламента, как подозревают, публично призывала к военному перевороту и насильственному свержению законной власти в стране.

За такое правонарушение по УК ЛР грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Расследование проводит Вильнюсская полиция, его контролируют прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры.

Экс-кандидат в парламент Литвы, педагог Астраускайте 16 октября провела на Кафедральной площади митинг против ограничений, связанных с управлением пандемией. На митинг собралось около 150 человек. С Кафедральной площади участники акции по проспекту Гедиминаса дошли до парламента, а потом вернулись к зданию правительства, где выступали с речами и критиковали власть.

Напомним, что организованный Астраускайте 10 августа митинг перерос в массовые беспорядки. Сейчас в связи с ним проводят расследования. Подозрения в организации беспорядков предъявлены более чем 50 гражданам.