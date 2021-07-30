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23-25 июля в Клайпеде состоялся "Праздник моря", который вызвал немало страстей еще до того, как начался. Но и после его завершения осталось немало вопросов. Вице-министр Живиле Симонайтите в интервью LRT сказала, что ответственные ведомства проводят расследование, выясняют, соблюдали ли участники мероприятия действующие ограничения.
Jūros šventė: be kaukių, užtat su liepsnomis ir eilėmis prie vakcinacijos punktų
Jūros šventė: be kaukių, užtat su liepsnomis ir eilėmis prie vakcinacijos punktų
© Mindaugas Milinis

По словам вице-министра, мероприятия для участников без "паспорта возможностей" могут длиться не больше двух часов. Симонайтите сказала, что "по действующему регламенту, такое мероприятие не могло проходить". По ее мнению организаторам грозят штрафы.

Delfi напоминает, что "Праздник моря" вызвал беспокойство у эпидемиологов. Они предполагали, что после праздника в городе начнется скачок новых случаев коронавируса.

"Из-за "праздника моря" в ближайшие недели будем наблюдать рост числа новых случаев коронавирус", – сказала Размувене BNS после праздника.

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