По словам вице-министра, мероприятия для участников без "паспорта возможностей" могут длиться не больше двух часов. Симонайтите сказала, что "по действующему регламенту, такое мероприятие не могло проходить". По ее мнению организаторам грозят штрафы.

Delfi напоминает, что "Праздник моря" вызвал беспокойство у эпидемиологов. Они предполагали, что после праздника в городе начнется скачок новых случаев коронавируса.

"Из-за "праздника моря" в ближайшие недели будем наблюдать рост числа новых случаев коронавирус", – сказала Размувене BNS после праздника.