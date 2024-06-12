Начался следующий этап реконструкции "самой плохой дороги в Литве"

Осенью прошлого года Via Lietuva также приступила к ремонту участка дороги в Утене. Эти работы также ведутся в соответствии с планом: на данный момент на этом участке уложено более 13 000 квадратных метров асфальтового покрытия. Завершение работ на этом участке дороги и открытие движения запланировано на осень этого года.

Дорога Вильнюс-Утена была построена в 1979-1985 годах и является единственной в Литве дорогой из бетонных блоков, по которой ежедневно проезжает около 9 000 автомобилей. В жаркое время года бетонные плиты на этой дороге часто смещались, создавая угрозу безопасности движения и вызывая заторы. Регулярно появлялись ямы и выбоины. Со временем дорога пришла в негодность, и ремонта участка Молетай - Утена с нетерпением ждали как те, кто ехал в Утену, так и местные жители. После более чем 30 лет слов и обещаний 7 марта этого года начались реальные работы.