Начался ремонт ведущего в Тракай виадука

Движение под Тракайским виадуком ограничено, машины направляют в объезд. Движение в объезд проходит по одной полосе в каждую сторону. Потоки, движущиеся в разных направлениях, в целях безопасности разделены бортиками.

Об изменениях водителей информируют информационными знаками, можно найти информацию на сайте Via Lietuva www.eismoinfo.lt.

Водителям, которые едут в Тракай или из Тракай в Вильнюс, рекомендуется пользоваться другими маршрутами, например, по магистральной дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда и потом через Григишкес или до поворота на Рикантай, можно ехать и по старой дороге в сторону Лентвариса с Вильнюсской южной объездной дороги.