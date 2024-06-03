Начался прием в высшие учебные заведения Литвы

Как указывает МОНС, абитуриенты должны сдать три государственных экзамена: по литовскому языку, математике и один на выбор.

Также в этом году формируется отдельная конкурсная очередь для абитуриентов из социально уязвимых слоев населения.

По словам министерства, по мере увеличения потребности в специалистах увеличиваются бюджетные места по приоритетным программам, в том числе по педагогике, информационным технологиям и инженерному делу.

Заявки на поступление можно подавать в системе LAMA BPO до 24 июля, а приглашения поступят в конце июля. Договоры можно подписывать онлайн и по месту обучения до 2 августа. Дополнительный прием будет проходить в два этапа в августе.