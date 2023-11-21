Начался монтаж Рождественской ели на столичной Кафедральной площади

Пока неясно, как будет выглядеть главная Рождественская ель страны. Главные организаторы праздника каждый год сохраняют интригу и приглашают жителей Вильнюса увидеть всё своими глазами 1 декабря. Именно в этот день состоится церемония зажжения Рождественской ели и пройдет большой праздничный концерт, который начнется в 19.30.

В этом году установка елки началась немного позднее. До последнего момента жители Вильнюса гадали, будет ли в этом году на Кафедральной площади живая елка. Однако в этом году, как и в прошлом, елка будет выполнена из металлических конструкций с живыми еловыми лапами.

Елка 2023 года стоит в три раза меньше, чем прошлогодняя елка-рекордсменка. Дизайн елки этого года разработало ЗАО Lumidėja, победившее в конкурсе. В общей сложности муниципалитет заплатил за елку 89 540 евро.