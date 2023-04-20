В четверг заседание в парламенте должно было начаться в 10 ч., однако поступило сообщение, что из-за технических неполадок его переносят на 11 ч.

В 11 ч. спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что технические неполадки серьезнее, чем предполагалось, поэтому начало заседания снова отсрочили.

"К сожалению, технику не удается исправить. Поломка серьезнее, чем предполагалось изначально. Поэтому предлагаю собраться на послеобеденное заседание в 14 ч., а в 13.30 ч. – заседание старост, там обсудим повестку дня. Если потребуется, подкорректируем ее", – сказала спикер парламента.