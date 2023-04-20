aA
из-за технических неполадок расстроилась работа парламента Литвы, депутаты не могут провести заседание. Возможно, после обеда заседание все же состоится, только его повестка изменится.

В четверг заседание в парламенте должно было начаться в 10 ч., однако поступило сообщение, что из-за технических неполадок его переносят на 11 ч.

В 11 ч. спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что технические неполадки серьезнее, чем предполагалось, поэтому начало заседания снова отсрочили.

"К сожалению, технику не удается исправить. Поломка серьезнее, чем предполагалось изначально. Поэтому предлагаю собраться на послеобеденное заседание в 14 ч., а в 13.30 ч. – заседание старост, там обсудим повестку дня. Если потребуется, подкорректируем ее", – сказала спикер парламента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

29 и 30 апреля в Вильнюсском старом театре состоится...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...

Литовская полиция ужесточает контроль скорости

С понедельника по инициативе Европейской сети дорожной...