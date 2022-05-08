aA
В воскресенье в нашем регионе усилится зона повышенного давления. Местами, с большей вероятностью в восточных и центральных районах, ожидаются кратковременнные дожди. Ветер северный, до 8-13 м/с. На севере и востоке страны ожидается 13-16 градусов, а в юго-западной части воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.
Sakurų sodas
Sakurų sodas
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Антициклон определит погоду в начале следующей недели. В понедельник Литва войдет в восточную - более холодную его часть. Погода будет малооблачной и сухой. Ожидается умеренный ветер. Ночью на большую часть страны вернутся заморозки - до 0-5 градусов. Только на Куршской косе температура воздуха останется слабо положительной. Днем также будет относительно прохладно, всего 10-15 градусов тела.

Во вторник антициклон будет медленно двигаться на восток. Днем будет ясно и сухо. Ночью ветер полностью стихнет. Температура воздуха местами понизится до 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы во многих местах ожидаются заморозки до 0–3 градусов мороза. Днем ветер поменяет направление с юго-западного на южный, будет умеренным. Температура воздуха днем достигнет 14-19 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Tomas Rimvydis

Поиск работы в Литве: без опыта и знаний, но меньше чем за 1000 евро работать не идут

Поиск сезонных вакансий и сотрудников набирает...

Ukraina Ukraina Ukraina

Война в Украине. Из "Азовстали" эвакуированы все женщины, старики и дети, готовятся к эвакуации медиков и раненых военных

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Prorusiškas karys vaikšto prie daugiabučio, sugriauto per Rusijos vykdomą Ukrainos puolimą. Pietinė Mariupo dalis, Ukraina, 2022 kovo 28 d.

"Я ей пообещал, что мы дойдем!": как 60-летний мариуполец вышел пешком из города вместе с собакой

Пять дней в пути. Десятки блокпостов на пути к...

Эксперты предлагают демонтировать основные элементы советского мемориала в Клайпеде (1)

Группа экспертов, которая провела заседание в...

Зеленский: в этом году мы говорим "Никогда снова" иначе

Владимир Зеленский записал специальное обращение ко...