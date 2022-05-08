Антициклон определит погоду в начале следующей недели. В понедельник Литва войдет в восточную - более холодную его часть. Погода будет малооблачной и сухой. Ожидается умеренный ветер. Ночью на большую часть страны вернутся заморозки - до 0-5 градусов. Только на Куршской косе температура воздуха останется слабо положительной. Днем также будет относительно прохладно, всего 10-15 градусов тела.

Во вторник антициклон будет медленно двигаться на восток. Днем будет ясно и сухо. Ночью ветер полностью стихнет. Температура воздуха местами понизится до 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы во многих местах ожидаются заморозки до 0–3 градусов мороза. Днем ветер поменяет направление с юго-западного на южный, будет умеренным. Температура воздуха днем достигнет 14-19 градусов тепла.