2024.05.12 10:04

Начало летнего сезона в Клайпеде отметят "Рыбными днями"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Благоприятная майская погода предвещает Клайпеде начало летнего сезона. 17-19 мая самоуправление Клайпеды и культурный центр Дворец Рыбаков приглашают вас в портовый город на первые в истории "Рыбные дни"! Эти насыщенные событиями выходные ознаменуют начало летнего сезона в Клайпеде в 2024 году, об этом сообщает самоуправление города Клайпеда.

Программа первых "Рыбных дней" состоит из церемонии поднятия паруса на паруснике "Меридиан", ночной парад кораблей на Куршском заливе, "Забег надежды", вручение премии "Альбатрос", Международный день музеев, "День уличной музыки" и многое другое.

Внимание горожан и гостей города, несомненно, привлекут новые инициативы, такие как ярмарка деликатесов и ремесел, которая оживит маленькие улочки Старого города, а также рекордная по длине жаровня для рыбы. В приготовлении рыбных блюд примут участие команды кухонь ресторанов и отелей города.

По количеству мероприятий и общественных инициатив "Рыбные дни" похожи на второй Фестиваль моря. В мае отмечается Международный день европейского моря, и в Клайпеде рождается все больше культурных инициатив, посвященных этому дню.

"Я рад, что наш город обладает такой творческой энергией и начинает лето с такой бодростью", - сказал мэр Клайпеды Арвидас Вайткус на пресс-конференции, посвященной началу "Рыбных дней".

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