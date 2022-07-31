В воскресенье днем атмосферное давление снизится, дождевые облака охватят почти всю страну. Больше всего осадков ожидается на юге, юго-западе. Усилится ветер. Температура будет 19–22 градусов, местами, к примеру, в Таурагском округе, будет всего 17–18 градусов тепла.
Август начнется с дождей.
В ночь на понедельник во многих районах, а днем местами будут идти сильные дожди, возможны грозы. Ночью будет 12–17 градусов, днем 18–23 градуса тепла.
Во вторник придет зона более высокого давления, особых осадков не ожидается, будет светло и тепло – 19–24 градуса.
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