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В субботу в Литве стояла по-летнему приятная погода. В воскресенье грядут перемены. Облачность увеличилась еще ночью. Сначала облака пришли в южные районы – Друскининкай, Варену, Алитус, Мариямполе. Там сначала и пойдут дожди – во второй половине ночи и с утра. Чем дальше на север, тем облаков будет меньше и вероятность дождя невысока. Температура снизится до 11–16 градусов.
Lietus Palangoje
Lietus Palangoje
© DELFI / Gintarė Bakūnaitė

В воскресенье днем атмосферное давление снизится, дождевые облака охватят почти всю страну. Больше всего осадков ожидается на юге, юго-западе. Усилится ветер. Температура будет 19–22 градусов, местами, к примеру, в Таурагском округе, будет всего 17–18 градусов тепла.

Август начнется с дождей.

В ночь на понедельник во многих районах, а днем местами будут идти сильные дожди, возможны грозы. Ночью будет 12–17 градусов, днем 18–23 градуса тепла.

Во вторник придет зона более высокого давления, особых осадков не ожидается, будет светло и тепло – 19–24 градуса.

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