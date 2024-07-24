Начальник СОГГ: вполне вероятно, что потоки нелегальных мигрантов будут расти

„На нашей границе с Беларусью наблюдается небольшой рост потока нелегальных мигрантов, но мы пока не драматизируем это. Потому что имеющиеся на сегодня технические средства и возможности, размещенные на границе, дают нам возможность фиксировать все нарушения госграницы и задерживать нелегальных мигрантов“, – сказал Любаев.
„Поэтому можно сказать, что по ту сторону границы мы не видим очень больших групп мигрантов, однако время от времени появляется одна другая группа“, – добавил он.
Глава СОГГ отмечает, что белорусские пограничники по-прежнему оказывают содействие нелегальным мигрантам на границе. По его словам, также фиксируются участившиеся случаи перевозки мигрантов от одной государственной границы Евросоюза к другой.
„Для нас не новость, что белорусские пограничники помогают этим группам. Мы также заметили тенденцию, что этих нелегальных мигрантов перевозят с литовско-белорусской границы к польско-белорусской границе или наоборот, или к латвийской границе“, – подчеркнул Любаев.
„В настоящее время участились случаи перевозки нелегальных мигрантов через территорию Литовской Республики от латвийской границы или центров размещения мигрантов“, – добавил он.
Любаев не исключает, что с наступлением холодного сезона поток нелегальных мигрантов увеличится.
„С приближением зимнего сезона потоки мигрантов немного увеличиваются. Тем более, что климатические условия в Литве, в нашем регионе, очень тяжелые для мигрантов. Не только мигранты или организаторы нелегальной миграции будут пытаться вытолкнуть этих мигрантов в страны Евросоюза, вполне вероятно, что эти потоки будут расти“, – подчеркнул глава СОГГ.