"Информируем, что 1 апреля участники учений и боевая техника будут перемещаться из Руклы (Ионавский район) в место проведения учений – Полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенченский район). После окончания учений – 11 апреля военная техника с Полигона им. Сильвестраса Жукаускаса направится в Руклу. Технические колонны будет сопровождать Военная полиция Литовской армии. Всего в учениях примут участие 1 300 военнослужащих и 250 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Учения "Rising Bull" организуются с целью надлежащей подготовки к предстоящим одним из крупнейших ежегодных международных учений Литовской армии "Железный волк 2023-1", на которых по принципу "сила против силы" будут тренироваться боевая группа передовых сил НАТО и пехотный батальон им. князя Вайдотаса Пехотной бригады "Железный волк".
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