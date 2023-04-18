В учениях, которые пройдут на территории Литвы и завершатся в пятницу, примут участие около 70 представителей немецкой армии – командование 10-ой немецкой дивизии, 12-ой бригады, 13-ой бригады из Нидерландов, командные группы франко-германской бригады, представители Службы кибербезопасности, Объединенных транспортных войск, подразделений Медицинской службы и Быстрого реагирования.
В ходе тактических учений представители литовской и немецкой армий проведут разведку местности в центральных, северо-восточных и южных районах Литвы. Представители Германии ознакомятся с инфраструктурой Вооруженных сил Литвы и уровнем подготовки военнослужащих профессиональной военной службы и военных добровольцев к обороне страны, говорится в пресс-релизе.
Учения FÜREX 2023 являются одним из этапов подготовки к учениям QUADRIGA 24. Представители немецкой армии, которые прибудут в Литву после визита в Польшу, оценят ситуацию, связанную с безопасностью всего Балтийского региона.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Водителей в Литве ждет целый ряд изменений: и запреты, и новые знаки
Водителей и других участников движения ждут перемены....
Сейм повторно рассмотрит ветированный президентом закон о нацсанкциях в отношении граждан России и Беларуси
После того, как президент Литвы Гитанас Науседа...
Партнерство, наркотики и виновник войны: жители Литвы высказали свое мнение по этим вопросам
Принятие закона о партнерстве на данный момент...
Эфир Delfi c Игорем Яковенко: 25 лет за правду, усиление репрессий в РФ перед наступлением Украины
Московский городской суд 17 апреля приговорил...
Мэр Вильнюса: заявление прокурора показало – при сужении дорог не учли вопрос безопасности
Новый мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас согласен с...