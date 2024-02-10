Начались Дни литовского языка: большая столица 2024 года – Биржай

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius

На этой неделе начались девятые Дни литовского языка, большой столицей которых объявлен город Биржай, а малой столицей объявлен город Перт в Западной Австралии. По словам председателя парламентской Комиссии по образованию и науке Артураса Жукаускаса, цель – способствовать распространению литовского языка в Литве и мире.

"В этом году исполняется 120 лет со дня восстановления литовского книгопечатания латинскими буквами, поэтому будут почтены книгоноши и другие деятели. В этом году также исполняется 100 лет со дня издания Словаря литовского языка авторства Казимира Буги. Основными хозяевами Дней литовского языка станут жители Биржай, а малой столицей традиционно становится одна из зарубежных литовских общин. В этом году выбран австралийский город Перт", - сказал А. Жукаускас на пресс-конференции в Сейме в четверг.

Он выразил надежду, что в Днях литовского языка активное участие примут библиотеки, музеи, научные и образовательные учреждения страны, литуанисты, зарубежные литовские общины, посольства.

"Дни литовского языка – это прекрасная возможность для литовцев со всего мира испытать единение. Приятно, что язык объединяет не только литовцев разных поколений, но и из разных регионов", - выразила удовлетворение на пресс-конференции в Сейме инициатор мероприятий и председатель Государственной комиссии литовского языка (ГКЛЯ) Виолета Мейлюнайте.

По ее словам, 27 февраля Академия наук Литвы вручит десятую награду Sraigė, которую ГКЛЯ вручает за значительную работу в развитии литовской терминологии, упрочении научного языка и народном лингвистическом образовании. В этом году снова проводится Национальный диктант, первый тур запланирован на 15 марта.

Литовские общины за рубежом проведут викторину Дней литовского языка, в которой примут участие почти 90 общин из более чем 20 стран.
"Язык – это прежде всего люди. Чтобы язык был живым, кто-то должен его использовать. Наибольшее влияние на литовский язык оказывают далеко не лингвисты, а те, кто каждый день говорит по-литовски на улице, кто учит наших детей литовскому языку и делает это из любви, а не из чувства долга", - сказала В. Мейлюнайте.

Приглашая в свой регион, мэр Биржайского района Кястутис Книзикявичюс признает, что городу Биржай выпала радость и честь стать в этом году столицей Дней литовского языка, но это также и большая ответственность.

Программа, подготовленная биржайцами, направлена на раскрытие богатства говоров приграничных регионов, обсуждение роли литовского языка в современном контексте, а также на презентацию заслуг личностей, родившихся в Биржайском районе, таких как Юргис Белинис, Антанас Мацияускас, перед литовским языком.

В Биржайской общественной библиотеке пройдет конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Антанаса Мацияускаса и 120-летию восстановления литовской прессы.

Инициаторы организуемого в диаспоре проекта "Ночи литовского языка" пригласят литовские школы всего мира поднять настоящую волну литовского языка – организовать во всех уголках мира так называемые пижамные дни, играть в языковые игры и принять участие в викторине ГКЛЯ.

Дни литовского языка проводятся по инициативе ГКЛЯ с 2016 года на основании постановления парламентской Комиссии по образованию, науке и культуре от 30 сентября 2015 года.

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