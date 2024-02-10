Начались Дни литовского языка: большая столица 2024 года – Биржай

По ее словам, 27 февраля Академия наук Литвы вручит десятую награду Sraigė , которую ГКЛЯ вручает за значительную работу в развитии литовской терминологии, упрочении научного языка и народном лингвистическом образовании. В этом году снова проводится Национальный диктант, первый тур запланирован на 15 марта.

Литовские общины за рубежом проведут викторину Дней литовского языка, в которой примут участие почти 90 общин из более чем 20 стран.

"Язык – это прежде всего люди. Чтобы язык был живым, кто-то должен его использовать. Наибольшее влияние на литовский язык оказывают далеко не лингвисты, а те, кто каждый день говорит по-литовски на улице, кто учит наших детей литовскому языку и делает это из любви, а не из чувства долга", - сказала В. Мейлюнайте.