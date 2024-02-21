Началась декларация доходов, ГНИ просит жителей проявлять бдительность

Большая часть информации, по словам Эндрияйтиса, в системе находится с 15 февраля, поскольку до 15 февраля работодатели должны были предоставить ГНИ необходимые данные.
Часть жителей уже получила информацию об этом, и люди стали заполнять декларации. Эндрияйтис просит жителей не спешить.
"До 15 февраля данные передала большая часть компаний, но не все - одни не передали их, другие их уточняют. Сейчас в 90 000 декларациях жителей нет всей информации о доходах и расходах. Жители уже активно заполняют декларации, подают их, но важно обратить внимание на то, что они должны проверить - все ли доходы и расходы учтены", – сказал собеседник.
"Если жители видят, что информация неполная, если они не помнят, сколько доходов получили в прошлом году – не стоит спешить с подачей декларации, это можно сделать позже, время есть до 2 мая", – сказал Эндрияйтис.
По его словам, ГНИ постоянно контактирует с компаниями, не подавшими документы, с работодателями, чтобы как можно быстрее собрать необходимую информацию.
Эндрияйтис напомнил, что заполнение деклараций - несложное дело.
"Все просто – электронным способом, с помощью компьютера, смартфона и др. гаджета", – сказал собеседник.
"Мы видим, что большинство жителей самостоятельно заполняет декларации, обычно успешно, поскольку процедура простая. У большинства жителей есть компьютеры, есть доступ к э-банкингу, к системе декларирования доходов. Мы рекомендуем жителям, сначала подключиться и спокойно посмотреть данные", – заметил Эндрияйтис.
"Если у жителей есть какие-то вопросы, трудности, нет возможности подать декларацию по интернету, конечно, можно попросить о помощи близких или знакомых, у которых есть компьютер, но если нет такой возможности, можно позвонить в ГНИ. Конечно, сейчас дозвониться непросто, звонит много людей. Во время звонка можно выбрать вариант, чтобы консультант вам перезвонил в удобное для вас время", – рассказал он.
Кроме того, можно приехать в отделение ГНИ и заполнить там декларацию с помощью консультантов.
"Но рекомендую не спешить, еще только конец февраля", - сказал Эндрияйтис. Особенно это касается тех, кто хочет получить переплату - ее выплачивают до 31 июля.
При заполнении деклараций жители нередко допускают ошибки.
"В первую очередь, надо вспомнить, какие доходы были получены за прошлый год, иногда люди забывают декларировать данные о доходах, полученных в результате индивидуальной деятельности. Если они брали патент или у них есть справка об индивидуальной деятельности – надо подавать декларацию, но отметить 0", – сказал собеседник.
"Жители которые, к примеру, сдают в аренду недвижимость или продали его, раньше, чем через 10 лет, продали автомобиль, которым пользовались меньше 3 лет – в этих случаях также надо заполнить декларацию", – продолжил Эндрияйтис.