Началась декларация доходов, ГНИ просит жителей проявлять бдительность

 
ru.DELFI.lt
State Tax Inspectorate (VMI)
State Tax Inspectorate (VMI)
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Жители в системе Государственной налоговой инспекции (ГНИ) уже могут видеть, сколько налогов им придется заплатить или они смогут вернуть, когда они подадут декларацию за 2023 год. Декларации уже можно заполнять, но ГНИ просит не спешить. О причинах такой просьбы рассказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Большая часть информации, по словам Эндрияйтиса, в системе находится с 15 февраля, поскольку до 15 февраля работодатели должны были предоставить ГНИ необходимые данные.

Часть жителей уже получила информацию об этом, и люди стали заполнять декларации. Эндрияйтис просит жителей не спешить.

"До 15 февраля данные передала большая часть компаний, но не все - одни не передали их, другие их уточняют. Сейчас в 90 000 декларациях жителей нет всей информации о доходах и расходах. Жители уже активно заполняют декларации, подают их, но важно обратить внимание на то, что они должны проверить - все ли доходы и расходы учтены", – сказал собеседник.

"Если жители видят, что информация неполная, если они не помнят, сколько доходов получили в прошлом году – не стоит спешить с подачей декларации, это можно сделать позже, время есть до 2 мая", – сказал Эндрияйтис.

По его словам, ГНИ постоянно контактирует с компаниями, не подавшими документы, с работодателями, чтобы как можно быстрее собрать необходимую информацию.

Эндрияйтис напомнил, что заполнение деклараций - несложное дело.

"Все просто – электронным способом, с помощью компьютера, смартфона и др. гаджета", – сказал собеседник.

"Мы видим, что большинство жителей самостоятельно заполняет декларации, обычно успешно, поскольку процедура простая. У большинства жителей есть компьютеры, есть доступ к э-банкингу, к системе декларирования доходов. Мы рекомендуем жителям, сначала подключиться и спокойно посмотреть данные", – заметил Эндрияйтис.

"Если у жителей есть какие-то вопросы, трудности, нет возможности подать декларацию по интернету, конечно, можно попросить о помощи близких или знакомых, у которых есть компьютер, но если нет такой возможности, можно позвонить в ГНИ. Конечно, сейчас дозвониться непросто, звонит много людей. Во время звонка можно выбрать вариант, чтобы консультант вам перезвонил в удобное для вас время", – рассказал он.

Кроме того, можно приехать в отделение ГНИ и заполнить там декларацию с помощью консультантов.

"Но рекомендую не спешить, еще только конец февраля", - сказал Эндрияйтис. Особенно это касается тех, кто хочет получить переплату - ее выплачивают до 31 июля.

При заполнении деклараций жители нередко допускают ошибки.

"В первую очередь, надо вспомнить, какие доходы были получены за прошлый год, иногда люди забывают декларировать данные о доходах, полученных в результате индивидуальной деятельности. Если они брали патент или у них есть справка об индивидуальной деятельности – надо подавать декларацию, но отметить 0", – сказал собеседник.

"Жители которые, к примеру, сдают в аренду недвижимость или продали его, раньше, чем через 10 лет, продали автомобиль, которым пользовались меньше 3 лет – в этих случаях также надо заполнить декларацию", – продолжил Эндрияйтис.

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